Cleber Machado está de saída do SBTDivulgação/SBT

Publicado 11/10/2024 20:41 | Atualizado 11/10/2024 20:46

Rio - O narrador Cleber Machado não faz mais parte do time de colaboradores do SBT. Em nota, a emissora comunicou a saída do jornalista nesta sexta-feira (11). No comunicado, feito em meio a rumores de uma contratação pela Record, a empresa revela que está em negociações para que Cleber continue na programação até o fim na Conmebol Sul-Americana.

"O SBT soube da proposta recebida pelo mesmo há cerca de um mês. Entre muitas conversas, há uma negociação entre as partes para que Cleber Machado siga narrando e participando da programação da emissora até a final da atual edição da Conmebol Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024", informou a emissora.

No comunicado, a emissora ainda agradeceu ao narrador pelo tempo que passou na empresa. "Desde já, o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, fazendo parte de grandes momentos do sucesso da emissora".



Ainda na nota, o próprio Cleber Machado celebrou o tempo em que trabalhou no SBT e falou sobre os colegas e o ambiente de trabalho. "Faço questão de também agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos".



No domingo (6), Cleber Machado admitiu que recebeu proposta da Record , mas que não tinha assinado novo vínculo. O ex-narrador da Globo é o nome favorito da emissora paulista para comandar as transmissões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista a partir de 2025.

No último dia 27, a emissora fechou com os clubes da Liga Forte União (LFU) e poderá exibir 38 partidas do torneio nacional na TV aberta, uma a cada rodada.

Pouco depois de deixar a Globo , Cléber chegou a assinar um acordo pontual com a Record para transmitir as finais do Campeonato Paulista de 2023. Meses depois, fechou um contrato fixo com o SBT.