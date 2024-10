Thomas Tuchel deixou o Bayern ao fim da temporada 2023/2024 - AFP

Publicado 11/10/2024 18:33

A Football Association, Federação Inglesa, tem negociações avançadas com Thomas Tuchel para que o técnico comande a seleção do país. De acordo com o jornal alemão "Welt", o ex-técnico do Bayern de Munique é o favorito e deve assumir em breve o lugar ocupado pelo interino Lee Carsley.

Mesmo com a campanha do vice na Euro 2024, a Inglaterra vive fase complicada e a notícia surge após um tropeço inesperado dentro de Wembley. Na última quinta-feira, a Grécia venceu pelo placar de 2 a 1 pela Segunda Divisão da Liga das Nações (a Liga B), competição de seleções da Europa em janelas de Data Fifa.

A derrota para a Grécia foi a primeira de Lee Carsley, que assumiu após a saída de Gareth Southgate e havia vencido seus dois primeiros jogos, contra Irlanda e Finlândia, ambos por 2 a 0.

Caso Tuchel assine com a Inglaterra, ele se tornará o terceiro técnico estrangeiro a comandar a seleção inglesa, após mais de 10 anos do último estrangeiro na função. O sueco Sven-Göran Eriksson comandou entre 2000 e 2006, e o italiano Fabio Capello de 2008 a 2012.

Thomas Tuchel está sem clube desde que deixou o Bayern de Munique ao fim da temporada 2023/2024. O técnico tem nome forte na Inglaterra por levar o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões em 2021, na final contra o Manchester City.