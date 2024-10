Rafael Nadal conquistou 22 títulos de Grand Slam ao longo da carreira - Alain Jocard / AFP

Publicado 11/10/2024 16:45

Rio - Um dos maiores tenistas de todos os tempos, Rafael Nadal anunciou a aposentaria nesta última quinta-feira (10) . O espanhol, de 38 anos, vai encerrar a carreira após a participação na Copa Davis, que será disputada entre os dias 19 e 24 de novembro, na cidade espanhola de Málaga. Os ingressos para a despedida do craque podem custar até € 33,6 mil euros (cerca de R$ 205 mil).

Rafael Nadal vai disputar apenas o torneio de seleções da Copa Davis. A Espanha enfrenta a Holanda, no dia 19 de novembro, nas quartas de final. O tenista espanhol decidiu se aposentar representando as cores do país, que busca o heptacampeonato. Nadal formará dupla com Carlos Alcaraz, de 21 anos, e atual segundo colocado do ranking mundial da ATP.

No site da Copa Davis, os ingressos mais baratos foram comercializados por € 40 euros (R$ 240), enquanto os mais caros, que dão direito a assistir a final, tinham valor unitário de € 650 euros (R$ 3,9 mil). Porém, o anúncio da aposentaria de Rafael Nadal gerou instabilidade na plataforma e um aumento dos preços, que variavam entre de € 1,5 mil euros (cerca de R$ 9 mil) a € 33,6 mil euros (R$ 205 mil).

Considerado um dos melhores de todos os tempos, Rafael Nadal é o segundo maior vencedor de Grand Slams, denominação para os quatro torneios mais importantes do tênis e que ocorrem anualmente, de toda a história, com 22 títulos, atrás apenas de Novak Djokovic, que tem 24.

Nadal é o maior campeão do Roland Garros, um dos quatro Grand Slams realizado na França e disputado em quadra de saibro, uma superfície feita com terra e argila, com 14 títulos. O espanhol virou número 1 do mundo pela primeira vez em 2008 e ficou cinco temporadas nesta posição.

Ele tornou profissional em 2001, aos 15 anos. Sua primeira grande glória foi em 2004, quando conquistou a Copa Davis, o mesmo campeonato que encerrará sua carreira. O tenista também ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.