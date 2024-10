Aimé, casada com Philippe Coutinho, é a mulher de jogador do futebol brasileira com mais seguidores no Instagram - Reprodução de Instagram

Publicado 11/10/2024 16:32

Ainê Coutinho, companheira de Philippe Coutinho, do Vasco, tem 963 mil seguidores no Instagram. Não é apenas quem joga que faz sucesso com os fãs nas redes sociais. As mulheres de jogadores que atuam no futebol brasileiro também se destacam como influenciadoras digitais.

Ela começou a namorar Philippe Coutinho, camisa 11 do Vasco, ainda na adolescência, e atualmente é responsável por uma linha de produtos de beleza que leva o seu nome.

Marília Nery Ribeiro, esposa de Everton Ribeiro, ídolo do Flamengo e atualmente no Bahia, ocupa o segundo lugar. Com mais de 766 mil seguidores, ela trabalha com o projeto social encabeçado pelo jogador e marca presença em eventos badalados, como o Festival de Cinema de Cannes, na França.

Isabelle Silva soma mais de 736 mil e posta conteúdos sobre beleza e estilo de vida, assim como momentos com a família. Ela também já repercutiu por polêmicas opiniões, como quando criticou o então técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, o que causou mal-estar para o marido.

O Top-3 tem ainda a mulher do zagueiro do Fluminense Thiago Silva. Isabelle Silva soma mais de 736 mil seguidores e posta conteúdos sobre beleza e estilo de vida, assim como momentos com a família. Ela também já repercutiu por polêmicas opiniões, como quando criticou o então técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, o que causou mal-estar para o marido.

Separações mexem em lista

Uma separação em 2021 alterou o topo da lista de mais influentes. Com cerca de 8,5 milhões de seguidores, Isadora Pompeo lideraria com folga caso ainda estivesse casada com o volante Thiago Maia, ex-Flamengo e atualmente no Internacional.





Já Isa Ranieri, que se separou de Everton Cebolinha recentemente , ocuparia a 11ª posição, com 186 mil perfis a acompanhando no Instagram.

O Top-10 das mais influentes



1- Ainê Coutinho (Philippe Coutinho) - 963 mil seguidores

2 - Marília Nery (Everton Ribeiro) - 766 mil seguidores

3 - Isabelle Silva (Thiago Silva) - 730 mil seguidores

4 - Clarice Alves (Marcelo) - 705 mil seguidores

5 - Larissa Saad (Lucas Moura) - 474 mil seguidores

6 - Karoline Lima (Léo Pereira) - 448 mil seguidores

7 - Lessandra Martins Roque (Maicon) - 270 mil seguidores

8 - Juliana Butler (Pedro Guilherme) - 212 mil seguidores

9 - Suhaila Jad (Andre Carrillo) - 203 mil seguidores

10 - Karina Alexandre (Deyverson) - 199 mil seguidores