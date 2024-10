Cinthia Ortega é influenciadora digital - Reprodução / Instagram

Rio - O lateral-esquerdo Miguel Trauco, de 32 anos, que defendeu o Flamengo entre 2017 e 2019 teve seu nome envolvido nas redes sociais, após uma suposta conversa do peruano com a influenciadora mexicana, Cinthia Ortega, de 21 anos, teve sido vazada.

Nas conversas, a modelo supostamente estaria querendo se encontrar com Trauco, afirmando que já havia providenciado como ficaria a situação do seu filho: "Minha mãe ficaria lá com meu filho na Espanha", teria dito a influenciadora.

Porém, de acordo com a mensagem vazada, o jogador supostamente estaria preocupado com sua atual parceira: "Nessas datas fica difícil, porque minha parceira está aqui", teria publicado o peruano.



No entanto, na suposta conversa, a influenciadora teria insistido com os dizeres: "Você vai comer frango com arroz todos os dias, é sempre bom mudar o cardápio".



Atualmente, Miguel Trauco defende o Criciúma. O lateral continua sendo convocado para defender a seleção peruana e além do Flamengo teve uma experiência no futebol francês pelo Saint-Étienne. Cinthia Ortega, de 21 anos, é uma influenciadora de muito sucesso no México. Ela tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram.