Daniella Chavez fez promessa por vitória chilenaReprodução / Twitter

Publicado 11/10/2024 09:00 | Atualizado 11/10/2024 09:07

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, de 34 anos, fez muitas críticas ao treinador da seleção chilena, Ricardo Gareca, pela derrota da equipe para o Brasil, em Santiago, pelas Eliminatórias. A beldade afirmou que era otimista em relação ao trabalho do Argentino no começo.

"Derrota na conta do Gareca. Quando ele chegou, eu era otimista, esperava um resgate da seleção chilena, assim como ele fez no Peru, porém, tem sido um técnico sem ideias e sem autocrítica", publicou Daniella nas redes sociais.

Nascida no Chile, Daniella é uma grande fã de futebol, sendo torcedora do Club Deportivo O'Higgins, equipe do seu país. A beldade tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram.



Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.