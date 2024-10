Blanco ao lado de López Obrador, ex-presidente do México - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 08:30 | Atualizado 11/10/2024 11:09

Rio - Considerado um dos maiores jogadores da história do México, o ex-atacante Cuauhtémoc Blanco, de 51 anos, está sendo acusado pela justiça do seu país de tentativa de estupro contra sua irmã. A denúncia foi feita há uma semana e foi divulgada pelo jornal mexicano "El Financiero".

Blanco atualmente é deputado federal no México, e já foi governador do estado de Morelos de 2018 até o fim do ano passado. O nome da suposta vítima, irmã do ex-jogador é Blanca Fabiola. Ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho em Morelos durante o governo de Blanco.



De acordo com o relato, o ex-atacante tentou estuprar Fabiola dentro da Residência Oficial de Morelos e ameaçou destituí-la do cargo. Blanco usava o local para reuniões de trabalho e almoços com funcionários e convidados.



Pela seleção mexicana, Blanco disputou três Copas do Mundo (1998,2002 e 2010). Ele é o terceiro maior artilheiro da história da seleção, com 38 gols. O ex-atacante ficou conhecido no Brasil por ter sido carrasco da Seleção na final da Copa das Confederações de 1999, vencida pelo México por 4 a 3. Blanco fez um dos gols.