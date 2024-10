George Baldock defendeu o Sheffield United por sete anos - Divulgação / Sheffield United

Publicado 11/10/2024 10:33

A família de George Baldock confirmou nesta sexta-feira (11) que o jogador de 31 anos, do Panathinaikos, morreu afogado em sua piscina, em Atenas, na quarta. De acordo com a polícia da Grécia, não houve nenhum indício de que a morte teve causa suspeita."Estamos com o coração partido com a morte repentina do nosso amado George. Podemos confirmar que um exame post-mortem descobriu que George se afogou tragicamente enquanto nadava na piscina de sua casa em Glyfada, Atenas", disse a família de Baldock em uma declaração enviada à agência de notícias The Associated Press.