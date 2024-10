Acelino Popó Freitas derrotou Jorge "El Chino" Miranda na luta principal do FMS 5 - (Foto: Reprodução)

Acelino Popó Freitas derrotou Jorge "El Chino" Miranda na luta principal do FMS 5 (Foto: Reprodução)

Publicado 14/10/2024 16:00

Lenda do Boxe mundial, Acelino Popó Freitas voltou a competir profissionalmente no último sábado (12), na luta principal do Fight Music Show 5, em São Paulo, onde derrotou o argentino Jorge "El Chino" Miranda na decisão unânime do jurados, ao final de cinco rounds. A última vez que o baiano havia enfrentado outro pugilista profissional foi em 2017 quando derrotou Gabriel Martinez também por unanimidade.



Em entrevista ao "Canal Combate" após o FMS 5, Popó afirmou que afirmou que o duelo contra El Chino foi sua despedida de confrontos oficiais, a ainda revelou o desejo de fazer uma luta de despedida. O brasileiro projetou um duelo contra o ex-coach Pablo Marçal que o desafiou para uma confronto no Boxe e garantiu que essa será sua última apresentação na nobre arte.