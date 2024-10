Atletas do Brasil tiveram um ótimo aproveitamento na competição finlandesa - (Foto: Divulgação)

Atletas do Brasil tiveram um ótimo aproveitamento na competição finlandesa (Foto: Divulgação)

Publicado 13/10/2024 07:00 | Atualizado 14/10/2024 13:38

O boxe brasileiro ganhou seis medalhas no Tammer Tournament em Tempere, na Finlândia. Neste domingo (12), foram disputadas as últimas lutas do evento com cinco vitórias para o Brasil. Rebeca Lima, Viviane Pereira, Ramon Conceição e Felipe Ignácio foram campeões de suas categorias, enquanto Joel Ramos e Radija Gama ficaram com a medalha de prata. Além disso, o Brasil garantiu o título geral por equipes da competição, com Felipe Ignacio sendo eleito o melhor atleta do evento.



Três das categorias dos brasileiros do Tammer Tournament foram disputadas no sistema todos contra todos. Ramon Conceição abriu o domingo para os brasileiros pela categoria até 57kg. Em um duelo parelho, ele derrotou o holandês Mahmoud Al Chabtun por 3 a 2.