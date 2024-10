Julia Polastri derrotou a Cory McKenna por decisão dividida no UFC Vegas 98 - (Foto: Reprodução)

Publicado 13/10/2024 19:00 | Atualizado 14/10/2024 12:12

Realizado neste sábado (12), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 98 contou com 12 lutas, duas delas com participação de lutadores do ''Esquadrão Brasileiro", ambos lutando no card preliminar. No peso-palha feminino, Julia Polastri derrotou a galesa Cory McKenna por decisão dividida dos jurados, enquanto Lucas Rocha foi finalizado pelo norte-americano Clayton Carpenter, em confronto válido pelo peso-mosca.



Na luta principal da noite, no duelo entre os ranqueados do peso-mosca, Brandon Royval superou Tatsuro Taira tirando a invencibilidade do japonês. Ao final de cinco rounds muito disputados, o americano foi escolhido vencedor do embate por decisão dividida dos jurados.

Brandon Royval fez o primeiro ataque na luta chutando Tatsuro Taira na linha de cintura, que segurou sua perna tentando e buscou umaqueda, mas não teve sucesso. O norte-americano seguiu apostando nos chutes para manter o rival a distância. Ainda no primeiro round Taira enfim conseguiu a levar a luta para o solo. No parcial seguinte, Tatsuro conseguiu novamente derrubar Royval levando vantagem no round. No terceiro assalto, O japonês tentou repetir o round anterior, mas viu Brandon frustrar seu jogo dominado o confronto na luta em pé.Na quarto round, Tatsuro conseguiu novamente levar a luta para solo de forma rápida. Embora tenha mantido o norte-americano no chão, Taira não conseguiu evoluir para uma tentativa de finalização. No assalto decisivo, Royval novamente levava vantagem no confronto em pé, e mais uma vez o japonês conseguiu uma queda, mas conseguiu levantar. Brandon conectou bons golpes e defendeu a novas investidas de queda do oponente.Ao final de cinco rounds Brandon Royval venceu o duelo por decisão dividida dos jurados. Com o resultado o americano venceu a segunda luta seguida, sendo cinco as últimas seis lutas e se aproximando de uma nova chance de enfrentar Alexandre Pantoja, por quem foi derrotado duas vezes. Já conheceu sua primeira derrota em 17 lutas como profissional, freando sua sequência de seis lutas sem perder no UFC.O confronto começou com Cory McKenna pressionando Julia Polastri na grade, que conseguiu inverter a posição e conectou bons golpes no clinche. De volta ao centro do cage, Polastri atacou com uma joelhada voadora defendida pela rival. Com uma postura diferente, McKenna passou a trocar golpes com a brasileira, que levou a melhor no round.Na segunda parcial, Julia seguiu na luta em pé, o que fez a galesa novamente levar o confronto para a grade, mas a carioca inverteu a posição mais vez conectando boas joelhadas no clinche. Em clara vantagem, Polastri controlou o último round, mais uma conectando os melhores golpes. A galesa conseguiu uma queda na brasileira mas nada fez para que o resultado do duelo mudasse.Mesmo a carioca tendo uma clara dominância no duelo, um dos juízes viu a galesa melhor no confronto e Polastri decretada vencedora da luta por decisão dividida.Com o resultado positivo UFC Vegas 98, Julia Polastri se recupera da derrota sofrida na estreia pela organização Josefine Lindgren Knutsson em junho, e vence a primeira no Ultimate. Já Cory McKenna amargou o segundo revés seguido no UFC.A luta começou com Lucas Rocha mostrando suas armas na luta em pé, mas seu jogo foi frustrado ao ser derrubado Clayton Carpenter, que trabalhou com boas cotoveladas no ground and pound, controlando a luta no solo. O segundo assalto seguiu como o primeiro. Após uma boa sequência de golpes de Lucas, novamente o amazonense foi quedado, mas desta vez Carpenter não desperdiçou a oportunidade e finalizou o brasileiro com uma mata-leão.Com o resultado no UFC Vegas 98, Lucas Rocha além de estrear com derrota na organização presidida por Dana White, viu sua sequência de seis vitórias seguidas ser quebrada. Já Clayton Carpenter segue invicto no MMA, agora com oito lutas em seu cartel como profissional.