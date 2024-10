Acelino Popó Freitas derrotou El Chino Miranda na luta principal do FMS 5 - (Foto: Reprodução)

O Fight Music Show realizou sua quinta edição no sábado (12), no Ginásio da Portuguesa em São Paulo, e presenteou o público com grandes confrontos. Mais uma vez protagonista do evento, Acelino Popó Freitas travou uma batalha contra Jorge "El Chino" Miranda na luta principal da noite e derrotou o argentino na decisão unânime dos jurados, ao longo de cinco rounds. Outro destaque da noite foi Esquiva Falcão que nocauteou Morramad Araújo no terceiro assalto.



Entre os influenciadores, o grande destaque da noite foi MC Livinho, que não tomou conhecimento do Fe Alves e nocauteou o oponente no segundo round, mantendo o cinturão dos influenciadores do FMS. Em uma das lutas mais aguardadas da noite, Luiz Mesquita nocauteou Nego do Borel no quinto round.

O confronto de duplas do FMS 5 iniciou com Rey Physique e Jr. Dublê disputando o primeiro assalto, mas a emoção ficou longe de entrar no ringue. Com muito estudo e poucas ações, o duelo fez com que o público ensaiasse uma vaia. No segundo round, Vitor Capial e Pobre Loco vieram para a luta e mudaram totalmente a tônica do confronto. Os fisiculturistas partiram com tudo para o embate e com cruzado de direita Capial nocauteou o oponente.Com isso, Dublê e Rey Physique voltaram para o ringue, mas dessa vez com um pouco mais de ação, mas sem ataques contundentes. No terceiro round, o "Vin Diesel brasileiro" e Rey alternaram golpes na guarda, e novamente não levavam perigo aos oponentes. No quarto assalto, Capial voltou ao ringue e viu Jr. Dublê visivelmente cansado desistir da luta, decretando a vitória de Rey Physique e Vitor.O duelo marcou o terceiro embate entre Pobre Loco e Rey Physique. No FMS 3, em confronto em individual, Pobre saiu vencedor do confronto. Já no FMS 4, no primeiro duelo de duplas na história do Fight Music Show, Physique teve como parceiro "Natural para Cavalo" e saíram vencedores do duelo contra Pobre e "Sheviii2k".Esquiva Falcão começou a disputa conectando um bom cruzado de esquerda em Morramad Araújo, que buscava espaços para contra-atacar. O medalhista olímpico controlava bem a distância e com direto de esquerda balançou o rival que não conseguia levar perigo ao capixaba. Morramad voltou para o segundo assalto atacando Falcão com um upper no corpo, mas Esquiva seguia superior na luta e após acertar um direto na linha de cintura de Morramad, viu o oponente ajoelhar no ringue e esperar a contagem do árbitro.De volta ao confronto, Esquiva não deu espaços para Araújo e com uma combinação de golpes no corpo e na cabeça levou novamente o rival à lona. O capixaba ainda conseguiu mais um knockdown no último segundo do round com mais ataque no corpo. Logo no primeiro segundo do terceiro assalto, Morramad viu o árbitro abrir novamente contagem após sofrer mais um golpe na região da cintura. De volta ao confronto, Esquiva precisou de mais outro ataque no corpo do oponente para ver o árbitro central encerrar a disputa, e decretar sua vitória por nocaute.Com o resultado Esquiva Falcão volta a vencer após duas derrotas seguidas, e na entrevista ainda no ringue desafiou seu último algoz Hebert Conceição para uma revanche no FMS 6. Já Morramad Araújo amargou a oitava derrota seguida na carreira.O duelo começou bem movimentado, com vantagem na envergadura, Lucas Penteado tentava manter a distância e golpear Thomaz Costa nos contra-ataques. O ex-BBB acertou um cruzado, que foi respondido pelo rival com um direto. No segundo assalto, Costa começou mais ativo atacando em linha reta e acertando os melhores ataques. O ator conseguiu um knockdown com um cruzado de esquerda. Pentado viu o árbitro abrir contagem, mas seguiu no duelo.No terceiro round, Penteado começou acertando com cruzado de esquerda. Costa tomou novamente o controle da luta e encurralou o rival nas cordas, conectando boas combinações de golpes no corpo e cabeça. Decidido a finalizar o confronto no quarto assalto, Thomaz partiu para cima do rival desde o primeiro instante e novamente levou Lucas para as cordas e depois e uma sequência de cruzados e nocauteou o ex-BBB. Com a vitória no FMS 5, Thomaz Costa conheceu sua primeira vitória no Boxe. O ator foi derrotado no FMS 4, em fevereiro deste ano por Luiz Mesquita em seu debute na nobre arte. Enquanto Penteado estreou no nobre com um revés.No primeiro duelo entre "celebridades" do FMS, Lucas Viana e Hadballa travaram um duelo de pouca técnica, mas de muita entrega física. Logo em um dos primeiro momentos do confronto, o ex-BBB reclamou que o rival havia lhe acertando um chute nas pernas. Hadballa era mais rápido no duelo e atacava principalmente com overhands, mas sem ser assertivo. Próximo ao fim do primeiro assalto, Viana derrubou com um outro chute na perna que revoltou o oponente.No segundo round, o ex-BBB conectou um bom cruzado de esquerda fazendo com que Lucas buscasse o clinche. Hadballa novamente reclamou que um ataque do rival na pernas, Ao final da parcial uma cena curiosa levantou o público. Em uma tentativa de ataque, Hadbala estava usando uma peruca viu seu ornamento saltar sua cabeça. O terceiro assalto acabou sendo o último da disputa. O ex-BBB acabou acusando uma lesão após Viana acertar seu corpo com a perna em uma tentativa de ataque e não conseguiu seguir no duelo, dando a vitória ao influenciador.Com um início de luta frenético, Iago Freitas conseguiu um knockdown em Paulo Roberto logo com 15 segundos de combate, após encaixar um sequência de diretos e cruzados. Recuperado, Paulo encurralou o filho de Popó nas cordas, acertando uma boa combinação de golpes. Os atletas partiram para a trocação franca no centro do ringue, mas sem conectar nenhum golpe certeiro.Em nova sequência, Iago acertou o rival com um cruzado de direita que mais uma vez o levou a lona. O árbitro central então abriu contagem e encerrou o confronto, gerando reclamação por parte de Paulo Roberto que queria seguir no combate, decretando a vitória do filho de Popó por nocaute. Com o resultado, Iago Freitas segue invicto no Boxe profissional, agora com três vitórias e um empate. Já Paulo perdeu a terceira luta seguida na nobre arte.Nos confrontos profissionais de MMA que abriram o card do FMS 5, Luana Diniz derrotou Kamila Karas por decisão unânime dos jurados. Acelino Popó Freitas derrotou Jorge "El Chino" Miranda por decisão unânime dos juradosMC Livinho derrotou Fe Alves por nocaute técnico no R2Luiz Otávio Mesquita derrotou Nego do Borel por nocaute técnico no R5Rey Physique e Vitor Capial derrotam Pobre Loco e Jr. Dublê por desistência verbalEsquiva Falcão derrotou Morramad Araújo por nocaute técnico no R4Thomaz Costa derrotou Lucas Penteado por nocaute técnico no R4Lucas Viana derrotou Hadballa por desistência verbalIago Freitas derrotou Paulo Roberto nocaute no R1Luana Diniz derrotou Kamilie Karas por decisão unânime dos juradosTawan Regis finalizou Márcio Ferreira com um mata-leão no R1