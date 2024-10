Pakitoo precisou superar três oponentes para sair campeão - (Foto: Divulgação)

Publicado 14/10/2024 08:00 | Atualizado 14/10/2024 15:56

Que "xou" do Pakitoo é esse? Um dos principais lutadores de kickboxing em atividade no país, Mateus Pakitoo conquistou pela terceira vez consecutiva a Copa do Brasil da modalidade. O evento foi neste fim de semana, em Cascavel-PR.



"Vai além de uma conquista de título, é uma superação, pois no mês passado tive alguns problemas na minha luta em relação ao peso, e realmente fiquei muito mal, duvidei de mim mesmo ou do que eu era capaz de fazer", desabafou Pakitoo.



"Ao mesmo tempo, tinha uma chama acesa dentro de mim e não podia deixar apagar. Fui forte para essa competição e não iria aceitar outro resultado senão o título. Agora somos três vezes campeão da Copa do Brasil", completou.