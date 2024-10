Ricardo Gareca, técnico da seleção chilena - Rodrigo Arangua / AFP

"Por que ele não fez substituições já no intervalo? Ele fez as mudanças depois só para ficar parando a partida. Demorou demais. Que raiva disso, não pode ser assim. Há momentos em que você precisa colocar sangue novo", avaliou o atleta em transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Ele tinha que ter guardado mudanças e feito substituições a partir dos 40 do 2º tempo. Tinha que começar a ganhar tempo, esfriar a partida, mas não fez isso. Ele fez as mudanças quando faltavam 20 minutos (para acabar), e isso deu vida nova ao Brasil", disse.

O jogador do Colo-Colo fez questão de ressaltar que, no momento da seleção chilena, o "importante não é jogar bem, e sim vencer".



"Falta experiência. Se não se pode ganhar, não se perde o jogo e é isso, acabou. Veja os erros de marcação no gol que tomamos no final. O pior de tudo é que o empate estava garantido. Essa derrota dói muito, porque o Chile merecia pelo menos o empate. Tinha que ter aproveitado o momento ruim do Brasil para ganhar confiança", finalizou.

Com o resultado, o time comandado por Ricardo Gareca permaneceu na penúltima posição na tabela, com cinco pontos. São dois de vantagem para o Peru, último colocado.