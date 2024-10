Ederson em ação na vitória do Brasil sobre o Chile - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/10/2024 16:14 | Atualizado 11/10/2024 16:59

Aos 43 minutos do segundo tempo, o arqueiro recebeu passe de Danilo. Pressionado, conseguiu fazer a leitura correta e lançou Gabriel Martinelli, que tinha espaço para ganhar campo.

Então, o ponta-esquerda avançou e tocou de lado para Bruno Guimarães, que acionou Luiz Henrique. O atacante do Botafogo driblou a marcação, entrou na área e finalizou no canto direito para balançar a rede.

No total, Ederson teve 90% de aproveitamento nos passes durante a partida (44/49). Além disso, acertou 15 de 20 bolas longas, de acordo com dados do 'Sofascore'.

Não é a primeira vez que o goleiro participa de um gol na carreira por conta da habilidade com os pés. No Manchester City, da Inglaterra, soma cinco assistências em oito temporadas.

Falha no gol do Chile

Apesar de iniciar a jogada que originou a virada, Ederson não foi feliz no lance em que Eduardo Vargas marcou. Após cruzamento na área, o atacante chileno cabeceou para encobrir o goleiro e abrir o placar logo no primeiro minuto.



A bola foi considerada, por muitos, ao menos defensável. De resto, no confronto, o camisa 23 nem sequer foi acionado, já que o time treinado por Ricardo Gareca não finalizou na direção da meta brasileira.

Agora, os comandados de Dorival Júnior se preparam para enfrentar o Peru, terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. Com a vitória, o Brasil respirou na tabela, chegou aos 13 pontos e assumiu a quarta posição. No entanto, ainda são seis de desvantagem para a líder Argentina, que empatou em 1 a 1 com a Venezuela, fora de casa

*Reportagem de Theo Faria, sob a supervisão de Leonardo Bessa