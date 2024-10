Messi voltou a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni e atuou por 90 minutos na última quinta-feira (10) - Juan Barreto / AFP

Messi voltou a ser convocado pelo técnico Lionel Scaloni e atuou por 90 minutos na última quinta-feira (10)Juan Barreto / AFP

Publicado 11/10/2024 15:02 | Atualizado 11/10/2024 15:47

Astro da Argentina, Lionel Messi criticou o estado do gramado do Estádio Monumental de Maturín no empate por 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (10) , pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O local foi atingido por uma forte chuva e o início do duelo, inclusive, foi adiado em trinta minutos.