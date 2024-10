Luz Cena é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 14:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Luz Cena, deu seu recado para as mulheres que ficam muito tempo com namorados que implicam com algumas situações e são considerados "chatos". A beldade pregou critério entre o público feminino para os relacionamentos.

"Tem muita gente que fica anos e anos namorando homens chatos. Isso é de certa forma comodismo e medo. Se a pessoa for chata, troque logo", afirmou Luz em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

A beldade, no entanto, citou características que caso um homem tenha, as mulheres devem aproveitar para buscar relacionamentos longos.



"Tudo depende de quão intenso e bom namorado ele é em todos os sentidos, você pode tê-lo para o resto da vida, então não entenda mal, você não precisa ir de cama em cama ou algo assim", concluiu.