Matheus Pereira é o grande destaque do Cruzeiro na temporada - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Matheus Pereira é o grande destaque do Cruzeiro na temporadaGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 11/10/2024 14:06 | Atualizado 11/10/2024 14:14

Rio - O meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, foi convocado na tarde desta sexta-feira (11) pela seleção brasileira para a partida contra o Peru, na próxima terça (15), às 21h30, em Brasília. Ele entra na vaga de Lucas Paquetá, que recebeu segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Matheus Pereira é o grande nome do Cruzeiro em 2024 e um dos destaques do Brasileirão. Nesta temporada, o jogador coleciona nove gols e 13 assistências em 48 jogos pelo time mineiro.

Mesmo suspenso, Paquetá seguirá com a delegação para Brasília. A Seleção desembarca no início da noite desta sexta-feira (11) na capital federal, local do jogo contra os peruanos.

Com a vitória sobre o Chile, o Brasil subiu para a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos.