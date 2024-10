Atlético de Madrid recebeu nova punição - AFP

Atlético de Madrid recebeu nova puniçãoAFP

Publicado 11/10/2024 13:50

Espanha - O Atlético de Madrid e a Lazio foram punidos pela Uefa nesta sexta-feira por causa do comportamento de parte dos seus torcedores. A entidade que rege o futebol europeu considerou que alguns cânticos vindos das arquibancadas continha teor racista e/ou discriminatório.

O time espanhol foi multado em 30 mil euros, cerca de R$ 183 mil, e recebeu uma suspensão condicional para vender ingressos para torcedores em partida fora de casa em competições europeias A punição condicional tem duração de um ano. Ou seja, se o clube for novamente punido, a sanção será ativada.

Na avaliação da Uefa, torcedores do Atlético tiveram comportamento racista e/ou discriminatório na partida contra o Benfica, pela Liga dos Campeões da Europa, no início deste mês.

A Lazio, por sua vez, recebeu uma multa e a ordem de fechar seções de seu estádio devido à "conduta racista de seus torcedores". O dono de dois títulos italianos foi condenado a pagar 45 mil euros (R$ 275 mil) por causa do comportamento de seus torcedores durante jogo da Liga Europa contra o Nice, também neste mês.



A punição efetiva à Lazio se deve porque o clube italiano já vivia período condicional, devido a outra sanção, emitida em dezembro de 2023. Assim, o time terá que fechar duas seções do seu estádio para seu próximo jogo em casa na Liga Europa, contra o Porto, no dia 7 de novembro.



A Uefa ainda aplicou uma suspensão condicional para o clube italiano, com duração de um ano. A Lazio também foi multada em 4,5 mil euros (R$ 27,5 mil) por acender fogos de artifício, 9 mil euros (R$ 55 mil) por lançar objetos ao gramado e 8 mil euros (R$ 49 mil) por bloquear passagens públicas.