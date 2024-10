Lucas Paquetá lidera a seleção brasileira em cartões amarelos no ciclo pós-Copa de 2022 - RODRIGO ARANGUA/AFP

Publicado 11/10/2024 14:43

Rio - Acusado de violar as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas da Federação Inglesa (FA), Lucas Paquetá tem sofrido com alto número de cartões amarelos pela seleção brasileira. No ciclo pós-Copa do Mundo de 2022, o meia lidera a equipe com sete advertências, mais do que o dobro dos demais atletas mais indisciplinados.

Lucas Paquetá recebeu sete cartões amarelos em 14 jogos pela seleção no período. O meia foi advertido Segundo o "SofaScore",. O meia foi advertido na vitória sobre o Chile por 2 a 1 , nesta quinta-feira (10), em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eder Militão, João Gomes, Vini Jr e Bruno Guimarães receberam três cada e dividem o segundo lugar.

Paquetá tem uma média de um cartão a cada dois jogos pela seleção brasileira no pós-Copa de 2022. Em comparação com os demais indisciplinados, Militão tem três em oito partidas, enquanto João Gomes jogou nove vezes. Vini Jr, por sua vez, recebeu três cartões em 15 partidas, enquanto Bruno Guimarães teve a mesma quantidade em 19.

O jogador deverá ter uma audiência em março junto as autoridades inglesas sobre as suspeitas de violação das regras de condutas relacionadas a apostas esportivas. Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, entre novembro de 2022 e agosto de 2023, e pode pegar uma pena de seis meses (mínimo) de suspensão ou banimento do futebol.

A investigação partiu de um volume incomum de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, sendo um no Campeonato Inglês e o outro no Campeonato Espanhol. A aposta previa cartão amarelo para Lucas Paquetá no duelo entre West Ham e Aston Villa, e para Luiz Henrique, hoje no Botafogo, na partida entre Real Betis e Villarreal. Ambos receberam cartões.

Lucas Paquetá teria forçado cartões amarelos nos jogos contra Leicester (2022); Aston Villa (2023); Leeds (2023); e Bournemouth (2023). O jogador nega as acusações. No ano passado, Ivan Toney, ex-jogador do Brentford e atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi suspenso por oito meses por envolvimento com apostas. Entretanto, os casos são diferentes. Toney apenas apostava em jogos sem manipular, enquanto o brasileiro teria forçado cartões em quatro partidas.