Publicado 11/10/2024 17:44 | Atualizado 11/10/2024 17:49

Rio - A CBF definiu a arbitragem para os duelos de Flamengo Vasco pelos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino recebe o Atlético-MG, no dia 19, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, e terá, enquanto o Rubro-Negro visita o Corinthians, no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena,