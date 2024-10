Flamengo venceu o Vasco na abertura do NBB - Mauricio Almeida/R10 Score Vasco

Publicado 12/10/2024 21:37

Rio - A abertura da temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil foi marcada por dois bons jogos neste sábado (12). No Tijuca Tênis Clube, o Flamengo venceu o clássico com o Vasco por 59 a 50 e confirmou o favoritismo, enquanto o Botafogo venceu o Farma Conde São José fora de casa pelo placar de 81 a 70.

Na partida disputada no Rio de Janeiro, foram protagonistas as duas defesas armadas por Léo Figueiró, do Vasco, e Gustavo de Conti, do Flamengo, e os diverso erros de ataque. Os dois times ainda mostraram muito da falta de ritmo devido ao início da temporada e desentrosamento.

Pelo lado rubro-negro, sobrou o pivô argentino Gallizzi, um dos novos reforços, com 16 pontos anotados. Jhonatan Luz, com 10 rebotes, e Alexey, com 10 assistências. Do Vasco, Marquinhos, ídolo do Fla e que vai para sua última temporada como jogador, fez 14 em quadra.

Glorioso estreia com estilo

Em São José dos Campos, o renovado Botafogo abriu ótima vantagem no primeiro tempo, deixou o ritmo cair muito no último quarto e quase se complicou, mas contou com ótimas atuações do pivô Mathias, com 23 pontos, e do armador Arthur Pecos, com 17.

Ainda que desfalcado dos três estrangeiros, Fred Thomas, Speelman e Novas Mateo, o time comandado por Sebastián Figueredo mostrou ótimo desempenho após a série de amistosos no Torneio Abertura. O Glorioso também teve ótimas participações de jovens da categoria sub-23, que jogaram a última Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

Próximos jogos

O Botafogo volta à quadra logo na próxima segunda-feira (14), contra Mogi, também fora de casa. Já Vasco e Flamengo jogarão contra São José nos dias 15 e 17, respectivamente.