Matheus Pereira foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/10/2024 19:10

Convocado para o lugar de Lucas Paquetá, suspenso por dois cartões amarelos, o meia Mateus Pereira se juntou ao grupo da seleção brasileira neste sábado (12), em Brasília, e seguiu para o treino no Bezerrão. Após a apresentação, o jogador do Cruzeiro concedeu entrevista à CBF TV e se emocionou com a oportunidade dada pelo técnico Dorival Júnior.

"Ainda estou sem acreditar que estou usando essa camisa especial, dessa dimensão tão grande. Estou super feliz pelo momento", disse Matheus Pereira.

O jogador é o grande destaque da equipe mineira em 2024, com 48 partidas, nove gols marcados e 13 assistências. Ele, que acumula passagens pelo futebol europeu por clubes como Sporting, de Portugal, e West Brom, da Inglaterra, comentou sobre a primeira convocação.

"Eu fui pego de surpresa, estava almoçando, achei que era brincadeira quando as mensagens começaram a chegar. Quando eu vi o Alexandre Mattos (CEO do Cruzeiro) mandando uma mensagem e, em seguida, o Rodrigo Caetano (coordenador geral das Seleções masculinas) me ligou, já acreditei."

Matheus Pereira fica à disposição de Dorival Júnior para a partida da próxima terça-feira (15), contra o Peru, no Mané Garrincha. O meio-campista projetou o confronto e destacou a responsabilidade.

'A expectativa é sempre alta na Seleção Brasileira. Estar aqui é sempre pensar alto, pensar grande, né? Sei da responsabilidade que é vestir a camisa. Acredito que o estádio vai estar completamente cheio, né? E a gente espera que o resultado seja positivo. Eu espero poder agregar da melhor maneira possível."