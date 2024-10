Casemiro não vive bom momento no Manchester United - AFP

Publicado 12/10/2024 16:01

Fora da seleção brasileira , Casemiro não vive bom momento no Manchester United e deve trocar de clube na próxima janela de transferências, em janeiro. O volante não está nos planos do clube inglês, que quer vendê-lo e deu início à busca por um interessado, segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.

Em má fase, o jogador de 32 anos virou alvo de críticas da torcida e da imprensa , principalmente após as falhas na derrota por 3 a 0 no clássico com o Liverpool, em setembro. As fracas atuações também o fizeram perder o status de titular.