Vini Jr tornou-se a grande estrela do Real Madrid - AFP

Publicado 12/10/2024 09:06

valor de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão). E ainda assim desperta o desejo da Arábia Saudita, que deve fazer uma nova tentativa de contratá-lo no ano que vem. Vini Jr tornou-se nesta semana o jogador mais valioso do mundo, ao alcançar um. E ainda assim desperta o desejo da Arábia Saudita, que deve fazer uma nova tentativa de contratá-lo no ano que vem.

O fundo soberano de investimentos do país ainda tem o sonho de contratá-lo e levá-lo para o Al-Hilal, de Neymar. Segundo o jornal espanhol 'Marca', uma nova proposta ao Real Madrid será apresentada até o meio do ano que vem.



Entretanto, o clube espanhol mantém a confiança na permanência de Vini Jr. Tanto pela cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (R$ 6,1 bilhão) quanto pelo desejo do jogador, que já recusou uma proposta na última janela de transferências.



Vini Jr mais valioso



Uma atualização do o site 'Transfermarkt' colocou o atacante do Real Madrid superando o companheiro Mbappé e empatando com Haaland, do Real Madrid, como o jogador com maior valor de mercado. O brasileiro duplicou as cifras em apenas três anos.



Tanto o francês quanto Bellingham vem logo atrás na lista, valendo cada um 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).