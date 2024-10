Bola de Ouro, prêmio dado a melhor jogador do mundo pela 'France Football' - AFP

Publicado 11/10/2024 11:55 | Atualizado 11/10/2024 11:58

Rio - A Bola de Ouro terá uma novidade na logística da premiação neste ano. A organização do evento comunicou nesta sexta-feira (11) que o vencedor do prêmio não será anunciado antes do evento, como aconteceu em anos anteriores. O novo melhor jogador do mundo será revelado no próximo dia 28, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

Anteriormente, os jogadores costumavam saber o resultado antes da premiação. Porém, a organização do evento resolveu alterar essa logística. Portanto, o vencedor do prêmio na temporada 2023/24 descobrirá o resultado em tempo real. A novidade busca evitar ausências relevantes, como aconteceu em anos anteriores quando Messi e Cristiano Ronaldo disputavam a cada ano.

Na atual edição, Vini Jr é o favorito para conquistar o prêmio. Na temporada 2023/24, o brasileiro viveu a melhor temporada da carreira com 24 gols marcados, incluindo o gol do título da Liga dos Campeões. Porém, o camisa 7 do Real Madrid tem a concorrência de nomes como os companheiros Jude Bellingham e Kylian Mbappé, além do espanhol Rodri, do Manchester City.