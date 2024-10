Kenedy foi revelado pelo Fluminense e teve passagem pelo Flamengo - Divulgação/Real Valladolid

Publicado 11/10/2024 11:54

Rio - O atacante Kenedy, de 28 anos, vive um péssimo momento pelo Real Valladolid. O pouco tempo de jogo e as atuações fracas nas oportunidades que recebeu fizeram o jornal "AS" destacar como ruim o investimento do clube de Ronaldo Fenômeno pelo brasileiro.

Kenedy chegou ao Valladolid em 2022 e assinou um contrato de cinco anos. A publicação afirma que o negócio foi financeiramente "desastroso" para o Valladolid, que disputou a segunda divisão na temporada passada e teve faturamento reduzido.



Na temporada atual, de volta à elite do futebol da Espanha, o Valladolid só colocou Kenedy em campo por apenas quatro minutos. O fato do brasileiro ter o maior salário do elenco dificultou bastante as tentativas de emprestá-lo.



O atacante, de 28 anos, foi revelado pelo Fluminense e negociado com o Chelsea em 2015 por 8 milhões de euros (R$ 31 milhões na época). Sem sucesso na Europa, teve uma rápida passagem pelo Flamengo, em 2021, por empréstimo e também não conseguiu destaque.