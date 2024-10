Jogadores da seleção brasileira com torcedores no Bezerrão, em Brasília - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/10/2024 20:55

A seleção brasileira realizou, no fim da tarde deste sábado (12), o primeiro treino em Brasília, no Bezerrão, visando a partida contra o Peru, na terça (15), pelas Eliminatórias. A atividade contou com presença de centenas de fãs da capital federal, grande parte formada por crianças e adolescentes.

Antes de irem aos vestiários após o fim da atividade, os jogadores pararam para rápida interação com os torcedores que estavam nas arquibancadas. Autor do gol da vitória sobre o Chile, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, destacou a importância da aproximação.

"É sempre importante a torcida estar junto com a gente. Estamos ligados no mesmo objetivo. Ficamos felizes com a ajuda deles. Precisamos muito da torcida também. Vamos continuar assim, que tem mais coisa boa pela frente", disse o jogador.

O treino já contou com a participação do meia Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ele foi convocado na sexta (11) para a vaga de Lucas Paquetá, que terá que cumprir suspensão.