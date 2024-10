Mbappé não foi convocado para jogos da França - Franck Fife / AFP

Publicado 12/10/2024 11:50

Segundo o jornal 'Aftonbladet', ele esteve na boate V, depois de ir ao restaurante Chez Jolie. Mbappé também foi visto desembarcando de um micro-ônibus preto. Já o periódico 'Expressen', informou que o uso de celulares foi proibido enquanto os jogadores se divertiam na boate.

As notícias não repercutiram bem na França. O atacante do Real Madrid é atualmente o capitão da equipe, mas Segundo o técnico Didier Deschamps, o craque ficou fora porque não estava 100% fisicamente , mesmo tendo sido titular no último jogo do Real Madrid..