Visão aérea de todo o complexo da sede do Vasco, no projeto de reforma de São JanuárioReprodução

Publicado 12/10/2024 10:11

O Vasco volta a campo na quarta-feira (16), fora de casa contra o São Paulo, às 21h45 pelo Brasileirão, mas tem as atenções voltadas para sábado (19), quando enfrenta o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo em São Januário vale vaga na final e também é uma espécie de contagem regressiva dos seis jogos antes do fechamento do estádio para a reforma.



reinauguração seja em abril de 2027, quando o estádio completará 100 anos. Até lá, o Cruz-Maltino usaria o Luso-Brasileiro como opção, assim como Nilton Santos e Maracanã, quando possível.

Pela programação inicial da diretoria vascaína, a ideia é que as obras comecem entre dezembro deste ano e janeiro de 2025, e a reinauguração seja em abril de 2027, quando o estádio completará 100 anos. Até lá, o Cruz-Maltino usaria o Luso-Brasileiro como opção, assim como Nilton Santos e Maracanã, quando possível.

Além do Atlético-MG, quando haverá grande festa com mosaico 3D, fogos de artifício entre outros adereços visuais, o time jogará contra Cuiabá, no dia 24, e ainda tem o Bahia no fim do mês (28).

E ainda enfrenta Internacional, na rodada de 20 de novembro, Atlético-GO (1 de dezembro) e Atlético-MG, no último jogo da temporada (8).

Ainda existe a possibilidade de mais uma partida em São Januário até o fim do ano, caso o Vasco avance para a final da Copa do Brasil. Se isso acontecer, a diretoria ainda terá de avaliar se jogará em seu estádio ou se tentará levar para o Maracanã.

O que o Vasco precisa

Mas para iniciar as obras, o Cruz-Maltino ainda precisa finalizar a venda do potencial construtivo do estádio. As negociações para a maior fatia, e que é importante para arrecadar o dinheiro das obra, orçada em pouco mais de R$ 500 milhões, ainda está travada, como confirmou o presidente do clube, Pedrinho, recentemente.

"Não é fácil de vender, não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando" disse em entrevista ao programa "Amigos Futebol Clube", em setembro



Mas a venda de outra fatia do potencial está praticamente sacramentada, o que já pode contribuir para o início da reforma.