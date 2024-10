Luiz Henrique fez o gol da virada do Brasil sobre o Chile - Javier Torres/AFP

Publicado 13/10/2024 12:57

Vivendo grande fase no Botafogo e decisivo na vitória da seleção brasileira sobre o Chile, de virada, por 2 a 1, em Santiago, na última quinta-feira , Luiz Henrique revelou ter realizado o sonho do seu pai ao marcar o seu primeiro gol com a camisa do Brasil. O atacante não se conteve em emoção ao relembrar o feito.

"Espero que seja o primeiro de muitos gols que vão vir com a camisa da Seleção Brasileira. A emoção foi muito grande. Quando eu fiz o gol ali, não sabia como comemorar. Fiquei bastante contente junto com a minha equipe. Todo mundo veio comemorar. Liguei para a minha mãe, ficamos na chamada de vídeo com a família, todo mundo contente, todo mundo emocionado com esse primeiro gol meu. Só tenho a agradecer", disse o atacante, que não deixou de citar o seu falecido pai.

"Quando fiz o gol, lembrei do meu pai. O sonho dele era me ver vestir a camisa da seleção brasileira, me ver fazer um gol. Então sempre quando eu falo do meu pai eu me emociono, fico contente. E tô muito feliz de estar fazendo isso tudo, tá acontecendo isso tudo comigo na Seleção Brasileira, no meu clube Sei que ele está muito orgulhoso lá em cima."

Após fazer o gol da vitória do Brasil sobre o Chile, Luiz Henrique é cotado para iniciar a partida frente ao Peru, nesta terça-feira, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, como titular. O jogador prometeu fazer todo o possível para trazer mais três pontos para a seleção.

"Esse jogo é muito importante para a gente. Sabemos que vai ser um jogo também muito difícil, mas estamos vindo de uma vitória importante fora de casa. Vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória que vai ser importante para a seleção e para a gente também", finalizou.

Com a vitória, o Brasil conteve a crise e subiu para o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção soma 13 pontos, atrás apenas de Argentina (19), Colômbia (16) e Uruguai (15).