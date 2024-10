Hugo Calderano e Bruna Takahashi são destaques do tênis de mesa do Brasil - Divulgação/CBTM

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são destaques do tênis de mesa do BrasilDivulgação/CBTM

Publicado 13/10/2024 20:17

Atletas mais famosos do tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram a namorar neste ano, meses antes da Olimpíada de Paris-2024. Eles se conhecem há muito tempo em torneios e jogos envolvendo a seleção brasileira. Mas nunca tinham jogado juntos profissionalmente. Até este domingo. O casal estreou como dupla no Campeonato Pan-Americano de El Salvador e não decepcionou.

Na disputa de duplas mistas, Calderano (6º do ranking mundial) e Bruna (19ª) atropelarem os guatemaltecos Sergio Carrillo e Hidalynn Zapata por 3 sets a 0, com parciais de 11/1, 11/7 e 11/3, na cidade de San Salvador, pela primeira rodada do Pan-Americano.

Na sequência, o casal enfrentará os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio Aceves, que são cabeças de chave número 4 no Pan, na segunda-feira. Como nunca tinham jogado juntos, Calderano e Bruna entraram no torneio de duplas mistas como chave da cabeça número 18. A dupla formada por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi também vão representar o Brasil nas mistas.

Calderano e Bruna também vão jogar no individual em El Salvador. E, nestas chaves, contam com certo favoritismo. No masculino, o Brasil também será representado por Vitor Ishiy, Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro. E, no feminino, Giulia Takahashi, irmã de Bruna, Laura Watanabi e Victoria Strassburger vão competir individualmente.

Calderano, que caiu no ranking mundial nesta semana da terceira para a sexta posição, vai defender o título do último Pan, conquistado em Havana, em Cuba, no ano passado. Bruna foi medalhista de prata na disputa de 2023. Nas duplas femininas, as irmãs Takahashi ficaram com a prata. Nas duplas mistas, mais uma prata, com Bruna e Vitor Ishiy.