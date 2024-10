Neymar em treino com o Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Neymar em treino com o Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 13/10/2024 18:21

Rio - Em reta final da recuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, o atacante Neymar, de 32 anos, foi cortejado pelo produtor de boxe, Frank Warren, para jogar no Arsenal. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o inglês afirmou que o brasileiro "está fechado para defender" o clube de Londres.

A proposta, obviamente, foi em tom de brincadeira. Jogador do Al-Hilal, Neymar não entra em campo desde outubro de 2023. Ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e precisou passar por uma operação. De acordo com Jorge Jesus, treinador da equipe saudita, o camisa 10 só jogará no ano que vem.



Com passagens por Barcelona e PSG, Neymar já teve sua nome ventilado em alguns clubes do futebol inglês como Manchester United e Chelsea. No entanto, o atacante acabou não avançando em nenhuma destas negociações.



Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025, o atacante já poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe em janeiro. Um retorno ao futebol brasileiro pode ser uma opção para o craque.