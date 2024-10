Inglaterra derrotou a Finlândia por 2 a 0 - AFP

Inglaterra derrotou a Finlândia por 2 a 0AFP

Publicado 13/10/2024 15:40

Finlândia - A Inglaterra se recuperou da derrota para a Grécia ao vencer a Finlândia por 3 a 1, neste domingo, no Olímpico de Helsinque, pela quarta rodada da Liga das Nações B. Com isso, volta a jogar pressão nos gregos na briga pela liderança do Grupo 2.

A Inglaterra é a vice-líder, com nove pontos, e impediu que a Finlândia, lanterna do grupo, conquistasse os seus primeiros no torneio. O próximo desafio dos ingleses é justamente contra a Grécia, no dia 14 de novembro, às 16h45, pelo horário de Brasília, no estádio Olímpico de Atenas.

Recuperado de um problema muscular que o tirou da partida com a Grécia, Harry Kane retornou diante da Finlândia. Titular e com a braçadeira de capitão, o atacante do Bayern de Munique liderou o clube inglês dentro de campo e abriu o espaço para o gol de Grealish, aos 17 minutos. Após bela troca de passes, Angel Gomes cruzou para Grealish, cara a cara com o goleiro, fazer 1 a 0.

Apesar de ter mais posse de bola, 65%, a Inglaterra acertou um único chute a gol, justamente o do Grealish. No entanto, foi melhor do que a equipe finlandesa, que teve mais finalizações, mas nenhuma no alvo. Aos 37, Jensen perdeu grande oportunidade ao chutar por cima do gol.



No segundo tempo, a Inglaterra foi mais dominante, teve ainda mais posse de bola e ampliou o placar aos 28, em uma linda cobrança de falta de Alexander-Arnold. Antes, o time inglês já havia desperdiçado chances claras de gol.



A Finlândia sentiu o gol e deu ainda mais espaço para a Inglaterra, que fez o terceiro aos 38. Watkins carregou a bola com total liberdade pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro para Rice. O volante deu um leve toque para jogar no fundo das redes.



A Finlândia, no entanto, conseguiu marcar o famoso 'gol de honra'. Aos 41, após cobrança de escanteio de falta, Hoskonen cabeceou para o gol, mas já era tarde para o clube da casa evitar a derrota.



Ainda neste domingo, a Eslovênia derrotou o Cazaquistão por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos sete pontos, na vice-liderança do Grupo 3, que tem a Noruega, com sete, no primeiro lugar. O único gol da partida foi marcado por Milakar.