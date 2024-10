Alef Manga marcou pelo Coritiba em seu retorno após punição por manipulação - Divulgação/Coritiba

Alef Manga marcou pelo Coritiba em seu retorno após punição por manipulaçãoDivulgação/Coritiba

Publicado 13/10/2024 19:48 | Atualizado 13/10/2024 21:21

A tarde deste domingo (13) marcou o retorno do atacante Alef Manga aos gramados após a suspensão por envolvimento em manipulação de resultados. O jogador marcou na vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o Amazonas, pela 31ª rodada da Série B, que deixa vivo o sonho do Coxa de retornar à Série A do Brasileirão.



Alef Manga iniciou no banco de reservas e entrou no lugar do meia Josué, quando o Coritiba já vencia por 2 a 1 com gols do volante Matheus Frizzo. Na saída do gramado, Alef celebrou o retorno aos gramados.

"Agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que mais amo. Agradecer principalmente a torcida, meus companheiros de trabalho, que me deram uma segunda oportunidade, o clube e toda a diretoria. Cheguei para ser mais um, quero muito ajudar meus companheiros. Depois desse jogo de hoje, temos condições de buscar o acesso, sabemos que é muito difícil - disse Manga, na saída do gramado", disse, após a partida.

"Estou muito feliz, agradecer a minha família, esses 10 meses foram de muito aprendizado e reflexão, as amizades também. Só agradecer a Deus, sem palavras, me abençoou com o gol, muito feliz, agradecer ao Vini pela assistência também", completou.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias, em agosto de 2023, por ter recebido cartão amarelo no jogo contra o América-MG, em 2022, após oferta de apostadores. Com o resultado, o Coritiba pulou para a oitava colocação, com 44 pontos, a seis do Mirassol, o quarto colocado.