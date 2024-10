Washington Olivetto era torcedor do Corinthians - Divulgação / Corinthians

Washington Olivetto era torcedor do CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 13/10/2024 19:10 | Atualizado 13/10/2024 19:10

Rio - O Corinthians emitiu uma nota de pesar por conta da morte de Washington Olivetto. O publicitário, de 73 anos, teve complicações de uma cirurgia feita no pulmão. Torcedor do clube paulista, ele foi um dos fundadores do movimento "Democracia Corinthiana", que envolveu jogadores e personalidades importantes do clube paulista durante a Ditadura Militar.

Nota de Pesar – Washington Olivetto



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando.



Olivetto… pic.twitter.com/hqBjch9vvt — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2024

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando. Olivetto foi vice-presidente de Marketing do Clube e além de ser um dos fundadores do movimento Democracia Corinthians. Autor dos livros “Corinthians x Outros” e “Corinthians – É Preto no Branco. O Corinthians se solidariza com a família nesse momento de dor", publicou o Alvinegro nas redes sociais.

Criador do Garoto Bombril, Washington Olivetto estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo.



Olivetto foi um dos publicitários mais premiados do mundo. Ele conquistou mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, apenas na categoria filmes, e é o único latino-americano a ganhar um Clio em 2001, com um comercial para a revista Época.



Além disso, foi nomeado um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media International e eleito duas vezes o publicitário do século pela Associação de Agências Latino Americana (ALAP) e pelo site de notícias Monitor Mercantil.



Também foi nomeado vencedor do “2014 Clio Lifetime Achievement Award” e em 2015 foi escolhido como o primeiro não anglo-saxão da história a entrar para o “Creative Hall of Fame, do The One Club”.



O reconhecimento público de seu trabalho inspirou duas canções de Jorge Ben Jor – “Alô, Alô, W / Brasil” e “Engenho de Dentro”. Seu nome também virou nome de pratos em restaurantes sofisticados.