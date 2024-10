Pep Guardiola em jogo do Manchester City - AFP

Publicado 13/10/2024 20:41

Rio - A saída de Txiki Begiristain da função de diretor de futebol do Manchester City pode ser um indicador de que a passagem de Pep Guardiola pelo clube inglês está chegando ao fim. O clube inglês indicou que Hugo Viana irá assumir o cargo em junho de 2025. As informações são do portal "GE".

Txiki Begiristain vai se aposentar no fim da atual temporada europeia em junho de 2025. Ele é amigo de Guardiola e foi responsável por sua contratação, em 2016. Os dois trabalharam juntos no Barcelona em duas oportunidades: foram jogadores do clube catalão na década de 90, e Txiki era diretor do clube catalão nos primeiros passos de Pep como treinador.



O dirigente chegou ao City em 2012, quatro anos antes da chegada de Guardiola. Txiki Begiristain é considerado um pilar do sucesso que o clube inglês obteve na última década. Perto de se despedir do clube, o dirigente atuará, nos próximos meses. Guardiola sempre fez questão de reconhecer o diretor como "essencial" para sua chegada ao City e indica grande lealdade ao dirigente, responsável pelo início de sua carreira como treinador profissional, em 2008.



A saída de Guardiola no fim da atual temporada europeia vem sendo especulada pela imprensa local. Ele tem contrato até junho de 2025 e já afirmou que "está mais perto do fim" do seu ciclo no Manchester City. Hugo Viana foi um meia-atacante português, que fez 29 jogos pela seleção lusitana e atuou em equipes como Sporting, Valencia e Newcastle.



Aposentado desde 2016, Hugo Viana assumiu cargo de diretor do Sporting dois anos depois, sendo responsável pelo crescimento da equipe, que foi campeã portuguesa em dois dos últimos quatro anos, após passar 19 temporadas sem o troféu nacional.