Carlos Alberto comemorando gol pelo Botafogo no Brasileirão - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2024 14:49

Presidente da SAF do América-MG, Marcos Salum reclamou do Botafogo pelo não pagamento da parcela referente à compra do atacante Carlos Alberto. A dívida é de 70 mil dólares (cerca de R$ 392 mil), de acordo com a Rádio Itatiaia, e o valor deveria ter sido depositado até o início de setembro.

"A gente entende a dificuldade dos clubes, mas está uma dificuldade receber do Botafogo. Então para receber uma parcela demora 60 dias, para receber outra demora 90. A terceira divide de três vezes. Paga a primeira, não paga a segunda nem a terceira. Está sofrido. Estamos na Série B, temos custos, precisamos de dinheiro. Abrimos mão do jogador e é isso que está acontecendo", reclamou o dirigente do Coelho.

O Botafogo comprou 60% dos direitos econômicos de Carlos Alberto por cerca de R$ 4,9 milhões. O jogador, mesmo com pouco espaço no grupo, está nos planos da SAF de Textor por confiança do técnico Artur Jorge e o clube deve tentar adquirir a fatia restante.

Ainda que a dívida citada pelo líder da SAF do clube mineiro incomode por questões financeiras de planejamento, a cobrança não deve ser pública. Marcos Salum explicou a situação e afirmou que prefere resolver sem alarde.

"Surgiu uma proposta de ir para o exterior, nós concordamos em vender a parte e o Botafogo não conseguiu fechar o negócio. Realmente temos que notificá-los que eles têm que pagar. Faltam duas parcelas e um pedaço da terceira que eles têm que pagar, atrasado mais de 60 dias", disse.

"O Botafogo primeiro colocou que queria comprar. Não passou nem perto de valores. Pagar menos que a primeira parte não tem a mínima chance. Não gosto de transformar em coisa pública, não é do meu feitio. Estou muito chateado", finalizou.