Publicado 13/10/2024 13:50 | Atualizado 13/10/2024 13:55

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, de 34 anos, está revoltada com a péssima fase da seleção chilena nas Eliminatórias. A beldade criticou bastante o atacante Carlo Palacios, de 24 anos, que defende o Colo-Colo, e teve passagem pelo Vasco, e foi convocado por Ricardo Gareca, treinador do Chile.

"Esse jogador conversou com Gareca e pediu para ser titular. Falou que se não fosse para jogar preferia ficar jogando só no Colo-Colo. Porém, quer jogar no Boca Juniors. Um jogador que não fez nenhum gol no futebol brasileiro, que mal joga no futebol chileno", afirmou.

Carlos Palacios pediu dispensa da seleção chilena, após a derrota para o Brasil, alegando problemas pessoais, porém, de acordo com informações da imprensa local, o atacante foi visto em uma boate.



"Ele pediu dispensa por problemas pessoais, mas estava de divertindo. É um jogador que ferrou com todos os companheiros, não pode ser referência para os jovens", disparou a beldade.



Revelado pelo Unión Española, do Chile, Palacios chegou ao futebol brasileiro em 2021 e atuou por Internacional e Vasco por dois anos. No total, somando a passagem pelos dois clubes, ele entrou em campo em 59 jogos e fez apenas um gol.



Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.