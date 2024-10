Mbappé comemora gol com a camisa do Real Madrid - Wojtek Radwanski / AFP

Mbappé comemora gol com a camisa do Real MadridWojtek Radwanski / AFP

Publicado 14/10/2024 20:00

Muitos torcedores protestaram contra a ausência de Kylian Mbappé na seleção francesa diante de Israel e Bélgica na Liga das Nações. A revolta aumentou com um flagra do astro em balada. Alheio às críticas, o atacante continua fazendo trabalho físico específico no Real Madrid, isolado dos companheiros, para superar o problema muscular que o tirou da Data Fifa.

Nesta segunda-feira (14), Mbappé realizou mais um trabalho individualizado para se recuperar totalmente do desconforto no bíceps femoral da perna esquerda. Começou no ginásio da Cidade Real Madrid e encerrou o dia no gramado, sempre recebendo instruções de Antonio Pintus, responsável pela preparação física do clube.

O Real Madrid volta a campo no dia 19, diante do Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, e a presença do francês ainda é incerta. Carlo Ancelotti não vai utilizá-lo se não tiver 100% recuperado. Já havia deixado o camisa 7 no banco dia desses e teme perder peças para jogos importantes.

Vini Jr. já deve ser baixa por causa de problema no ombro que o tirou da seleção brasileira na Data Fifa. Como os merengues não escondem que a meta e avançar como um dos oito melhores e diretamente na Liga dos Campeões - economizariam dois jogos no calendário apertado -, o duelo com o Borussia Dortmund deve ser tratado como prioridade.

Depois de inesperado tropeço em visita ao Lille, com derrota por 1 a 0 e somente a 17ª colocação no geral da Liga dos Campeões, desbancar o líder Borussia Dortmund virou a obsessão em Madri. E Ancelotti espera ter o máximo de peças importantes no embate do dia 22, no Santiago Bernabéu.

COURTOIS E LUNIN TREINAM

Além de Mbappé, dois goleiros do Real Madrid treinaram nesta segunda-feira com auxílio da preparação física: Courtois e Lunin, também orientados pelo treinador de goleiros Lluis Llopis

O belga continua seu processo de recuperação após a lesão muscular sofrida no dia 29 de setembro, na partida contra o Atlético de Madrid. Lunin voltou a trabalhar em campo após uma crise de gastroenterite.