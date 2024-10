Kansas City Chiefs conquistou o título da temporada 2023-2024 da NFL - AFP

Kansas City Chiefs conquistou o título da temporada 2023-2024 da NFLAFP

Publicado 14/10/2024 17:57

Com o objetivo de expandir a marca internacionalmente, a organização da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, já considera realizar uma partida do Super Bowl fora do país. Em um fórum com fãs do esporte em Londres, no último sábado (12), o comissário Roger Goodell levantou a possibilidade.

"Tradicionalmente, sempre tentamos jogar um Super Bowl em uma cidade da NFL. Isso sempre foi uma espécie de recompensa para as cidades que têm franquias da NFL, mas as coisas mudam. Não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse um dia", afirmou.

Uma das ideias para alavancar isso seria, desde já, determinar uma quantidade de jogos longe do território estadunidense para ajudar na promoção. Em setembro, São Paulo recebeu partida válida pela primeira semana da competição, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, com vitória dos Eagles por 34 a 29.

O Super Bowl é a grande final da temporada da NFL e um dos eventos de maior apelo do mundo esportivo, com sucesso de transmissão e alcance. O 59º Super Bowl, da edição 2024/2025, está programado para acontecer no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans. O último título foi decidido na prorrogação e deu o bicampeonato ao Kansas City Chiefs.