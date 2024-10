A repórter Júlia Guimarães será correspondente do esportes da Globo na Espanha - Reprodução / Instagram

A repórter Júlia Guimarães será correspondente do esportes da Globo na EspanhaReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 19:40 | Atualizado 14/10/2024 19:42

Rodrygo e A partir de janeiro de 2025, o esporte da Globo irá promover algumas mudanças importantes entre os correspondentes pelo mundo. A começar pelo posto na Europa, que deixa de ser em Paris e passa para Madri, na Espanha, para ficar mais perto de alguns dos craques do futebol brasileiro – como Vini Jr Endrick , que jogam no Real Madrid.

A repórter Júlia Guimarães, que está na empresa desde 2015, com experiências internacionais em coberturas de duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e uma Eurocopa, pela primeira vez recebe a missão de ser correspondente. Junto com ela, embarcam neste desafio a produtora Lorena Dillon – que se muda da capital francesa para a espanhola – e o repórter cinematográfico Ronaldo Gonçalo.



Morando em Paris nos dois últimos anos, Guilherme Pereira também está de mudança. Ele passa a morar em Nova York a partir de 2025, trabalhando em parceria com o repórter cinematográfico Luiz Novaes e com o produtor Camilo Pinheiro Machado. Guilherme terá a missão de acompanhar de perto os preparativos para a próxima edição da Copa do Mundo. Andre Gallindo, após dois anos e meio nos Estados Unidos, retorna ao Brasil, mais especificamente à redação do Rio de Janeiro.

O terceiro posto internacional do Esporte da Globo não terá mudanças. Raphael Sibilla continua como correspondente em Buenos Aires, acompanhando de perto as novidades do esporte na América do Sul.