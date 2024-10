Alaba está fora dos campos há dez meses - Divulgação/Real Madrid

Publicado 14/10/2024 20:29

Dez meses fora dos gramados devido a uma lesão no joelho esquerdo, a situação de David Alaba parece ser mais preocupante do que se imaginava. O zagueiro, de 32 anos, voltou aos treinos do Real Madrid, mas ainda sente dores e não deve jogar tão cedo.

Em 17 de dezembro de 2023, durante o jogo do clube espanhol contra o Villarreal, Alaba rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por duas cirurgias. A princípio, a previsão era de que o atleta voltasse a jogar em outubro. Depois, o prazo passou para dezembro. Agora, o zagueiro deve retornar aos gramados apenas em janeiro do ano que vem.

Segundo o jornalista Edu Pidal, da Radio Noche, Alaba "tem cartilagem reduzida, o que faz com que os ossos do joelho se esfreguem e ele sente muitas dores", o que atrasou a sua recuperação. De acordo com a imprensa espanhola, há rumores de que o clube merengue já se programa para uma uma possível contratação para a substituição do zagueiro austríaco.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Desportivo" outro dos crescentes rumores acerca do futuro do zagueiro é, inclusive, o de uma possível aposentadoria de Alaba, que dificilmente volta a jogar em alto nível.