Botafogo Judô foi destaque no Circuito Hajime, no RJ, e no Jogos Universitários Brasileiros, no DF - (Foto: Divulgação)

Publicado 15/10/2024 08:00

O Botafogo Judô foi um dos destaques da 4ª etapa do tradicional Circuito Hajime, da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, realizado neste fim de semana no ginásio do Olaria Atlético Clube, na Zona Norte.



Ao todo, foram 25 medalhas conquistadas, sendo 12 de ouro, cinco de prata e oito de bronze. Para coroar o ano, a equipe alvinegra ainda recebeu nesta etapa o troféu de campeã da etapa passada, realizada em agosto.



"O Circuito Hajime é bastante valorizado por nossa equipe. É através dele que avançamos para uma construção sólida de jovens atletas. A gente tem uma base muito forte e eles são lapidados neste evento", destacou o sensei Marcelo Almeida.