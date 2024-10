Raphinha abordou situação de Neymar - Divulgação / CBF

Publicado 15/10/2024 08:00 | Atualizado 15/10/2024 08:26

Rio - Com a possibilidade de Neymar voltar a jogar ainda neste mês, o nome do atacante e de uma possível volta à seleção brasileira acabam sendo assunto no meio esportivo. Jogador do Barcelona e convocado por Dorival Júnior, Raphinha acredita que o camisa 10 ainda tem muito a oferecer para a equipe pentacampeã mundial.

"Não conversamos sobre (uma possível convocação de Neymar em breve). É uma decisão do professor (Dorival) de trazer ou não... O que conversamos é: se o Neymar tiver bem, é impossível que ele não esteja com a gente, e também no clube. Se ele estiver bem, não tem como não estar no campo. Pra mim é uma referência dentro e fora de campo", disse em entrevista à "ESPN".



Raphinha acredita que Neymar acaba recebendo muitas críticas por seu comportamento fora de campo e que dentro das quatro linhas continua sendo um jogador decisivo.



"Muitas vezes as pessoas acabam criticando (Neymar) por coisas que ele acaba fazendo na vida pessoal dele, o que não compete a ninguém, ninguém tem nada a ver com isso. Pela maneira como me recebeu e me tratou desde o primeiro dia na seleção, é uma pessoa digna de receber meu carinho e admiração. Depois, o que ele é dentro de campo, quem critica entende pouco ou nada de futebol", seguiu