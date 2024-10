MC Livinho desafiou Whindersson Nunes no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 15/10/2024 09:15

Apesar de ter Acelino Popó Freitas como protagonista, o card do Fight Music Show 5, no último sábado (12), contou com outros destaques. MC Livinho fez a sua segunda apresentação no Boxe e, com um grande desempenho, nocauteou o influenciador Fê Alves no segundo round. Satisfeito com o que apresentou, o cantor definiu ainda dentro do ringue quem é seu próximo alvo.



Em entrevista logo após sua vitória contra Fê Alves no Fight Music Show 5, MC Livinho deixou claro que gostaria de fazer uma luta contra Whindersson Nunes, que assim como ele, vem se aventurando no Boxe nos últimos tempos.



"Com todo respeito do mundo, respeito totalmente a carreira e a pessoa que ele é. Os nossos fãs gostariam de ver essa luta: eu contra o Whindersson Nunes", desafiou Livinho, que logo depois, em entrevista à TATAME, projetou que o possível duelo contra o comediante seria capaz de lotar um estádio de futebol.



"Sim, acredito que os fãs gostariam de ver essa luta, porque são dois que entendem muito bem de Boxe e eu creio que seria uma luta muito emocionante. Com certeza (seria a maior luta entre influenciadores), para lotar um estádio (de futebol)", finalizou MC Livinho.