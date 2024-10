Dorival Júnior orienta o Brasil no jogo contra o Peru - Nelson Almeida / AFP

Publicado 16/10/2024 01:39

Brasília - Dorival Júnior elogiou a atuação do Brasil na vitória por 4 a 0 sobre o Peru no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias, mas ainda mantém os pés no chão. O treinador viu uma melhora da Seleção na partida desta terça-feira (15), mas ressaltou que o grupo ainda está em formação e que requer ajustes.

"Temos que ter consciência de que é um grupo em formação, é um grupo ainda que carece de ajustes. Não adianta eu afirmar aqui: 'a partir de agora podem ficar tranquilos, nós vamos ter esse nível de atuações'. A equipe ainda vai oscilar, é um fato isso. Teremos partidas talvez até melhores do que essa. Ainda que pela atitude que nós tivemos, não demos uma oportunidade de gol a equipe adversária, tivemos uma retomada de bola muito rápida quando eles esboçavam qualquer tipo de reação. Raras foram as situações em que eles conseguiram trocar um pouco de passes. Isso são pontos muito positivos", disse Dorival.

"Ainda é um processo de oscilação até natural. Eu entendo se novamente tivermos uma recaída. É natural, vamos trabalhar para que não aconteça que aconteça. Precisaremos estar muito preparados para a próxima rodada, talvez decisiva para nossas pretensões. Um jogo na Venezuela, logo em seguida com o Uruguai, uma disputa direta pela vaga. Todo cuidado é pouco. Não me iludo com qualquer situação como também não me desesperei quando as contestações estavam afloradas. Eu sempre os posicionei que os treinamentos nos mostravam algo um pouco diferente daquilo que era alcançado nos jogos. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco, mas pés no chão, calma e tranquilidade", completou.

O Brasil abriu o placar na etapa inicial com Raphinha. No retorno do intervalo, a Seleção deslanchou e ampliou a vantagem com Raphinha mais uma vez, Andreas Pereira e Luiz Henrique. Apesar do segundo tempo de destaque da Amarelinha, o treinador fez questão de valorizar o desempenho do time durante os 90 minutos.

"Nós tivemos no primeiro tempo contra uma equipe que se defendeu ao extremo e tentamos de todas as formas. O jogo não estava fluindo como deveria e como talvez tenhamos nos preparado. O que eu imagino é que mesmo assim nós conseguimos um gol, que foi importante. Na segunda etapa, a partir do momento que tivemos o 2 a 0, a equipe adversária se abre um pouco mais. Ela acabou nos dando deu tudo aquilo que queremos: campo aberto para que pudéssemos trabalhar. O que eu fico feliz de um modo geral, e não especificamente pelo segundo tempo, é que buscamos fazer tudo o que foi trabalhado", afirmou Dorival.

O treinador ainda fez uma análise mais detalhada do gol de Andreas Pereira, o terceiro do Brasil na partida. O objetivo de Dorival era apontar os comportamentos do time que resultaram no tento.



"O gol do Andreas, se nós avaliarmos o que aconteceu, voltarmos um pouquinhos. Tivemos a pressão na bola, na saída, a retomada dela, a troca de lado, as infiltrações... A equipe adversária tentou uma saída, retomamos porque estávamos bem montados à frente da área. Começamos a jogar com os nossos homens de trás, a bola bateu nos pés do nosso goleiro goleiro. A partir daí, recomeçamos uma construção. Ela (a bola) cai pelo lado esquerdo, entra pelo direito. Aí sim a jogada é definida com a finta do Luiz (Henrique), o cruzamento e a belo gol do Andreas", destacou o técnic.

"Todos esses comportamentos para nós são muito importantes. Coisas que aconteceram porque foram treinadas. A dinâmica mudou muito a troca de passes em razão principalmente pelo segundo gol e pela maneira que o adversário se expôs um pouco mais. No primeiro (tempo), era impossível. E precipitamos em algumas situações quando poderíamos ter sido um pouquinho mais simples em determinados momentos, além da circulação de bola, que estava um pouquinho lenta. Melhoramos tudo isso e começamos a criar um pouco mais. Foi importante para a definição do resultado", prosseguiu.

Situação na tabela e agenda

O Brasil chegou aos 16 pontos e aparece na quarta colocação da tabela. É a mesma pontuação do Uruguai, que leva a melhor nos critérios de desempate e por isso está em terceiro.

O próximo compromisso da Seleção está previsto para o dia 14 de novembro (quinta-feira), fora de casa, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília). A partida é válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.