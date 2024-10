O Estádio Groupama é a casa do Lyon - Divulgação/X @OL_English

Publicado 15/10/2024 22:59

Um jovem esfaqueado e diversos feridos foi o saldo de conflitos violentos entre torcedores nas imediações do Estádio Groupama, antes de Lyon e Nantes, pelo Campeonato Francês, no dia 6 de outubro. Nesta terça-feira, após grande investigação, dirigentes do Lyon anunciaram punição grave a 19 briguentos que foram identificados. Serão entre 3 e 18 meses de banimento de todos os jogos do clube. E o clube ainda avalia aumentar as sanções.

Fabienne Buccio, prefeita da região de Auvergne-Rhône Alpes, havia definido a situação como "violência inaceitável" e cobrou uma resposta das autoridades e do Lyon, clube mandante e "responsável" por orientar seus torcedores.

Depois de uma semana de investigações, com auxílio de câmeras de segurança ao redor do estádio, o clube anunciou as primeira medidas. "O clube demonstra o seu firme desejo de que todos os envolvidos possam ser sancionados de acordo com a gravidade dos fatos. Ao longo da última semana, as equipes do Olympique Lyon e os prestadores de serviços realizaram um trabalho considerável para identificar os autores das infrações através da análise de imagens de vídeo vigilância", revelou o clube, informando as punições.

"Estas imagens permitiram ao clube abordar hoje 19 medidas de interdição comercial de estádios (ICS) que variam de 3 a 18 meses e sancionam as seguintes ações (dos torcedores): ocultação de rosto, posse de arma e violência intencional agravada".

Todos os penalizados foram identificados, apesar da ocultação do rosto com camisas. Um torcedor com arma foi identificado no interior do estádio, e muitos ainda respondem por promover violência voluntária. "As reclamações listadas acima dizem respeito a indivíduos que participaram da briga de ambos os lados", seguiu o clube. Torcedores do Nantes também foram identificados.

O Lyon informou que não apenas torcedores estiveram envolvidos nas confusões do lado de fora do Estádio Groupama. Na análise preliminar, identificou-se que "pessoas externas aos grupos de torcida" podem ter aumentado as provocações, principalmente nas redes sociais e na praça do estádio, antes e durante a partida, e teriam contribuído para o agravamento da situação.

"O Olympique Lyon sempre defendeu fortes sanções individuais, sem distinção entre grupos de torcedores, recusando-se a polarizar o debate. O clube lamenta tentativas de recuperação de todo tipo, desejando ater-se aos fatos de forma objetiva. O clube continua seu trabalho de identificação e espera poder impor outras sanções e apresentar outras reclamações nos próximos dias".

A diretoria ainda pediu ajuda das autoridades públicas para banir os brigões das competições francesas. "O clube lembra que apenas as proibições administrativas e judiciais dos estádios acompanhadas da obrigação de comparecimento à delegacia têm eficácia e que só podem ser tomadas pelos prefeitos ou pelos tribunais", cobrou o Lyon.

"Vamos trabalhar para buscar soluções tranquilizadoras entre os torcedores para garantir que todos possam ir ao Groupama Stadium com segurança e que os incidentes como em Lyon x Nantes não ocorram mais".