Comemoração dos jogadores do BrasilNelson Almeida/AFP

Publicado 15/10/2024 23:37

Brasília - O Brasil venceu o Peru por 4 a 0 no Estádio Mané Garrincha, na noite desta terça-feira (15), pela décima rodada das Eliminatórias. A Seleção abriu o placar no primeiro tempo com Raphinha. Já na etapa complementar, a Amarelinha pisou no acelerador, e o atacante do Barcelona fez mais um. A equipe de Dorival não diminuiu o ritmo e ampliou a vantagem com gols de Andreas Pereira e Luiz Henrique.

Com o resultado, o Brasil chegou aos 16 pontos e aparece na quarta colocação da tabela. É a mesma pontuação do Uruguai, que leva a melhor nos critérios de desempate e por isso está em terceiro.

O próximo compromisso da Seleção está previsto para o dia 14 de novembro (quinta-feira), fora de casa, contra a Venezuela, às 18h (de Brasília). A partida é válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O jogo

A postura dos times no primeiro tempo foi como esperado. O Brasil tinha mais posse de bola e tentava furar a retranca do Peru, que apenas se defendia. Nesse cenário, a Seleção mostrava dificuldade para superar o sistema defensivo adversário.

A seleção brasileira só conseguiu o gol depois dos 30 minutos, quando Gerson descolou bom lançamento para Igor Jesus, que tentou driblar Zambrano. O zagueiro afastou o perigo colocando a mão na bola dentro da área. Após um longo período, o VAR recomendou a revisão do lance no monitor, e Esteban Ostojich assinalou o pênalti. Raphinha foi para a cobrança e abriu o placar em Brasília aos 38.

O próprio Raphinha já tinha mandado uma bola no travessão, em um poucos ataques do Brasil que levaram perigo. O adversário, por sua vez, chegou a balançar as redes com Flores, na única trama ofensiva do Peru no primeiro tempo, mas o assistente assinalou o impedimento.

No retorno do intervalo, a seleção brasileira pisou no acelerador e foi recompensada. Logo no início do segundo tempo, Raphinha puxou contra-ataque e serviu Savinho, que limpou a marcação e foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti. Raphinha foi mais uma vez para a cobrança e balançou as redes aos nove minutos.

Mesmo com a boa vantagem, o Brasil seguiu com apetite de gols e continuou martelando para ampliar a vantagem. Aos 26, a Seleção chegou ao terceiro. Luiz Henrique fez boa jogada individual pelo lado direito e cruzou na medida para Andreas Pereira, que pegou de voleio, sem chances de defesa para Gallese.

Pouco depois, a Amarelinha transformou a vitória em goleada. Na marca dos 29, o Brasil recuperou a posse, Igor Jesus acionou Luiz Henrique pelo meio. O atacante avançou, ajeitou o corpo e finalizou no cantinho para estufar as redes e dar números finais ao jogo.

Ficha técnica

Brasil x Peru



Data e hora: 15/10/2024, às 21h45

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Cartões amarelos: Vanderson (BRA) / Reyna, Gallese, Castillo, Zambrano e Cartagena (PER)

Cartões vermelhos: -

Gols: Raphinha (1-0) (38'/2ºT) / Raphinha (2-0) (09'/2ºT) / Andreas Pereira (3-0) (26'/2ºT) / Luiz Henrique (4-0) (29'/2ºT)

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André, 34'/2ºT), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira, 24'/2ºT); Raphinha (Matheus Pereira, 33'/2ºT), Savinho (Luiz Henrique, 24'/2ºT) e Igor Jesus (Endrick, 33'/2ºT).

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Miguel Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula (Polo, 28'/2ºT), Castillo (Sonne, 12'/2ºT), Peña (Murrugarra, 33'/2ºT), Cartagena e López; Edison Flores (Grimaldo, 28'/2ºT) e Bryan Reyna (Ramos, 12'/2ºT).