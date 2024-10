Estádio da Luz, casa do Sport e Lisboa Benfica - Divulgação/Benfica

Publicado 15/10/2024 15:26

O Ministério Público de Portugal pediu, nesta terça-feira (15) , a suspensão do Benfica das competições esportivas por suspeita de corrupção e fraude fiscal nas transferências de jogadores. Em caso de condenação, punição pode ser de seis meses a três anos.

A justiça portuguesa investiga, entre outras coisas, as transações envolvendo os brasileiros Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos. Livres no mercado, eles desembarcaram em Lisboa sem custos para o Benfica. No entanto, o clube alega que gastou 4,25 milhões de euros em comissões (pouco mais de R$ 26 milhões).

Este montante chamou a atenção das autoridades portuguesas em função do valor de mercado dos atletas na época, que girava em torno de 725 mil euros (R$ 4,4 milhões).

Marcelo Hermes chegou ao Benfica em 2017 vindo do Grêmio e atualmente está no Criciúma. Daniel dos Anjos chegou no clube no mesmo período e atualmente defende o Leiria, de Portugal

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, vai a julgamento por ter alegadamente falsificado negócios e operações para retirar dinheiro do clube, de acordo com informações do jornal Público. A SAD do Benfica também está sendo investigada por corrupção ativa e e fraude fiscal.

Em nota, o Benfica se pronunciou sobre o caso. O clube de Lisboa informou que vai analisar o caso minuciosamente com os seus advogados e declarou que vai se defender "de todas as acusações infundadas".

Veja a nota do Benfica

O Sport Lisboa e Benfica e os seus advogados vão analisar em detalhe a acusação da qual foram hoje notificados e que responsabiliza o Benfica, em virtude de alegados atos imputados ao seu ex-presidente e a um antigo assessor.

Oportunamente tomarão posição processual, mas não restem dúvidas de que o Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses.